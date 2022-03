Snoop Dogg : comment il se souvient de tous ses mots de passe

Avec la weed qu'il fume, c'est un exploit.

On ne va trahir aucun secret en disant que Snoop Dogg est un gros fumeur de weed. Il a même réussi à se caler un pétard lors de la mi-temps du Superbowl, c'est dire le niveau du gars... Mais il a beau être une énorme star, il est comme nous tous, bardé de tonnes de mots de passe pour ses appareils électroniques, adresses mails etc. Or, tout le monde sait que la weed n'aide pas vraiment à améliorer la mémoire. Mais le chien de Long Beach a une technique imparable pour se souvenir de tous ses passwords comme il l'a expliqué dans l'émission du présentateur star Jimmy Kimmel.

Celui-ci lui a posé la question franchement. Il a dit : "Nous savons quel est votre passe-temps préféré. Comment vous souvenez-vous de tous vos mots de passe ?" Et là, accrochez-vous, la réponse de Snoop vaut son pesant de cacahouètes.

"Oh wow. C'est une excellente question, Jimmy. Je devrais dire la télékinésie. Je ne peux pas déplacer les choses mais je le dis à quelques-unes de mes nièces."