Lil Durk et YoungBoy NBA s'envoient des diss tracks

Bon, on ne va pas vous dire qu'on découvre qu'il y a une certaine folie chez YoungBoy NBA. Mais avec la sortie de son titre "I Hate YoungBoy", il a totalement craqué et lâché les coups. Si, a priori, ce titre est une réponse à celui de Lil Durk sorti un peu plus tôt, "AHHH HA", il en a surtout profité pour régler un maximum de comptes en un minimum de temps alors que le rappeur de Chicago ne le mentionne pas une seule fois dans son morceau même si tout le monde a compris...

YoungBoy non plus ne le nomme pas mais certaines punchlines le visent directement notamment quand il s'en prend frontalement à sa fiancée. Et comme il était parti sur de bonnes bases, il a enchaîné avec Gucci Mane et King Von...

"He called me a bitch, that's India, that be your ho," he raps near the beginning of the track"

"Used to fuck with Gucci ’til I seen he like them pussy n****s."

"Pussy n***a dissin' me, mad about his dead homie."