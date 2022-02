Snoop Dogg accusé d'agression sexuelle

Une histoire qui remonte à 2013.

Tout le monde connaît cette expression : les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce dicton n'a jamais été aussi vrai que pour Snoop Dogg. Hier, il faisait la fierté du monde du rap en rachetant le mythique label Death Row sur lequel il a débuté, aujourd'hui, il est accusé d'agression sexuelle et coups et blessures par une femme qui affirme qu'il l'a forcé à lui faire une fellation.

Selon des documents consultés par XXL, la plaignante qui a préféré rester anonyme explique que Snoop et son associé de longue date, Bishop Don "Magic" Juan, de son vrai nom Donald Campbell l'ont harcelé sexuellement le 29 mai 2013. Après avoir assisté à un concert du Dogg Anaheim, en Californie, Bishop a proposé de la ramener chez elle ce qu'elle a accepté. Mais, elle s'est endormie dans la voiture et s'est retrouvé chez lui. Comme elle était épuisée, elle a finalement décidé de dormir dans sa maison.

A 4h du matin, elle a ouvert les yeux et a vu Bishop sortir son sexe de son pantalon et lui forcer la bouche. Plus tard, il lui a donné une robe pour qu'elle l'accompagne dans le studio de Snoop. Elle accepte dans le but de faire avancer sa carrière. Arrivé là-bas, elle est allée aux toilettes. Le rappeur l'aurait suivi, aurait lui aussi sorti son sexe et lui a demandé de "le prendre dans [sa} bouche". Elle a refusé. L'artiste de Long Beach se serait masturbé et lui aurait éjaculé sur le haut de la poitrine et le bas du cou.

Dans sa déposition, elle précise que Snoop a eu des actions de "prédateur sexuel" et affirme que Snoop ne l'a pas fait travailler car elle lui a refusé la fellation. Elle aurait ensuite souffert "d'anxiété, de stress, de dépression, de cauchemars, de troubles du sommeil, de stress post-traumatique, de maux de tête, de détresse émotionnelle grave et de maux physiques".

Son avocat, Matt E.O. Finkelberg, Esq. a publié une déclaration à charge contre le Dogg.

"Snoop Dogg a une longue histoire d'activités criminelles. Apparemment, il est un ancien 'pimp' reconnu. Tout au long de sa vie, il aurait menacé et intimidé publiquement des femmes, dont Gayle King, Iggy Azalea, une autre femme qui l'a accusé de viol et, plus récemment, notre cliente. Nous la croyons, nous lui faisons confiance et nous la soutenons et nous sommes convaincus qu'un jury le fera aussi. Nous sommes très fiers de représenter cette femme courageuse qui refuse d'être réduite au silence et intimidée plus longtemps. L'espoir de notre client est d'inspirer d'autres victimes de harcèlement sexuel, d'agression et de coups et blessures à comprendre qu'elles ont des droits, qu'elles seront protégées, et bien qu'elles soient victimes, elles ne devront pas être réduites au silence pour toujours."

En pleine préparation de son show pour le Superbowl avec Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar et Mary J. Blidge et alors que son dernier album vient de sortir, cette accusation n'a pas du tout plu à Snoop Dogg qui s'est exprimé sur Instagram où il écrit :

"La saison des chercheurs d'or est arrivée. Soyez prudents neveux. Restez sur vos gardes."

Il ne fait de référence explicite à la plainte mais son message est accompagné d’émojis représentant un policier, un juge et un sac d’argent... Les médias américains ont aussi un doute sur le timing de cette plainte qui tombe à quelques jours du Superbowl.

C'est désormais à la justice de trancher.