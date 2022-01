Omarion en a marre d'être confondu avec le variant Omicron !

Et tente d’y remédier à travers une vidéo.

Entre Omarion et Omicron, l’erreur peut vite être faite. Le chanteur a donc décider de prendre la parole, non sans humour, afin de remettre les choses en ordre.

Omarion fait partie de ces artistes assez discrets. Pas de gros scandales ou de frasques et son actu concerne principalement toujours la musique. Il y a quelques mois, il disait d’ailleurs qu’il voulait affronter Chris Brown dans un Verzuz. Cependant, dimanche 2 janvier, c’est un tout autre sujet que l’ex-membre des B2K a mis en avant. Dans des vidéos postées sur Tiktok ainsi que sur Instagram, Omarion a tourné en dérision les similitudes entre son nom de scène et le variant Omicron.

Pour souhaiter une bonne année à ses fans, l’interprète de "Involved" s’est installé dans un fauteuil doré et a lu une lettre de ses avocats avec beaucoup d’humour. Il dit notamment : "Moi, Omarion, je suis un musicien et un performer, vous le savez, pas un variant. La dernière fois que j’ai eu à faire ça c’était en 2000 quand les gens confondaient Y2K et B2K". Il ajoute : "Sachez que si vous me croisez dans la rue, vous n’avez pas besoin de vous isoler pendant 5 jours". Dans une seconde vidéo, il poursuit : "Même s’il est important de ne pas me toucher et de garder vos distances, vous n’avez pas besoin d’un test négatif pour danser sur ma musique".

Voilà une façon pour le moins originale, de prendre la chose avec humour et de faire parler de lui par la même occasion. Puis, c’est quand même plus agréable de parler de l’artiste Omarion que du variant Omicron.