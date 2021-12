Doc Gynéco en garde à vue

Pour une sale histoire...

Plus on avance dans le XXIème siècle, plus on est au courant rapidement lorsqu'une personnalité ou une célébrité est mise en cause par la justice. Les réseaux sociaux ont ce pouvoir de faire circuler l'information rapidement. Et depuis le mouvement "Me Too", les affaires judiciaires qui traitent d'agressions sexuelles en tous genres ont tendance à devenir très vite virales. Dans le rap, on a aussi eu notre lot d'affaires et cette semaine, c'est le rappeur Doc Gynéco qui est dans la sauce pour une sale histoire.

Le rappeur a en effet été placé en garde à vue car soupçonné d'une agression sexuelle sur une mineure de 12 ans. Des informations qui ont été dévoilées notamment par BFM Paris. L'artiste a donc été placé en garde à vue le 8 décembre dernier, mais il a déjà retrouvé sa liberté. Entendu par la Sûreté Territoriale de Seine Saint-Denis, il a pu quitter les lieux sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui, ni aucune poursuite engagée. On espère évidemment nous aussi que l'interprète de "Première Consultation" est innocent dans cette affaire.

Mais le rappeur a aussi sa part d'ombre. Un peu plus tôt cette année, Doc Gynéco avait été condamné à cinq mois de prison avec sursis et 2000 euros d'amende pour violences conjugales envers celle qui est son épouse depuis 25 ans. Il a également interdiction de l'approcher pendant 3 ans. Des faits surprenants au sujet d'un rappeur qui a longtemps attiré les moqueries en étant "au ralenti" lors de la plupart de ses apparitions médiatiques.