Mac Miller : un deuxième dealer plaide coupable

Et reconnaît avoir eu un rôle dans la mort du rappeur.

L’affaire de Mac Miller est loin d’être terminée. Une seconde personne vient de reconnaître sa culpabilité dans la vente de fentanyl, qui a conduit le rappeur à mourir d’une overdose.

TMZ vient d’apporter de nouvelles informations sur les circonstances du décès de Mac Miller. En 2018, l'overdose de l'ex d'Ariana Grande avait secoué le rap game et touché un grand nombre de personnes dans le monde, fans et personnalités publiques. Selon le média américain, Ryan Reavis, un dealer, aurait plaidé coupable du chef d’accusation de distribution et vente de fentanyl. Il vient donc s’ajouter à la liste de personnes responsables directement ou indirectement de la mort de l’interprète de "Colors & Shapes".

Il y a peu de temps, un autre homme, Stephen Andrew Walter avait déjà reconnu avoir fourni des pilules d'oxycodone contrefaites contenant du fentanyl à Cameron James Petit, le dealer de l'artiste. Cependant, Ryan Reavis a aussi joué un rôle dans l’histoire. En effet, selon la police américaine, c’est d’abord l’homme de 38 ans qui a vendu ses pilules mortelles (tout en ayant connaissance de leur contenance) à Stephen Walter qui les a, à son tour, vendu à Cameron James Petit. Un enchaînement d’actions qui se sont terminées de la pire des manières pour Mac Miller, qui aurait eu 29 ans cette année. Ryan Reavis risque 20 ans de prison mais pourrait voir sa peine réduite suite à un accord avec la Cour.

Affaire à suivre.