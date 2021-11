French Montana et Lil Durk : la tension monte...

Le beef menace...

On ne peut pas encore parler de beef parce que tout se fait par messages subliminaux interposés mais il semble bien qu'il risque d'y avoir un très gros problème dans les jours qui viennent entre French Montana et Lil Durk. Si les attaques ne sont pas encore frontales, elles ne laissent pourtant que très peu de place au doute.

C'est French Montana qui, le premier, a ouvert les hostilités. D'emblée, il a placé la promotion de son prochain album, "They Got Amnesia" sous le signe de la provocation. D'abord, il a mal pris une vanne sur les réseaux qui, à l'instar de "Squid Game" posait une énigme en demandant de citer cinq de ses titres sans featurings. Il a répondu avec le titre "I Don't Really Care" qui veut tout dire... Comme il était bien chaud et qu'il est bien connu que la polémique fait vendre, il a donc continué dans cette voie avec des messages sur Twitter dans lequel il s'en prend à ceux qui ont perdu la mémoire (selon lui) et oublié tout ce qu'il a fait pour eux. Parmi les noms qu'il cite, il y a notamment celui de Lil Durk.

"Ils sont amnésiques... Chinx Durgz Lil Durk et Harry Fraud."

La publication faisait partie d'une rafale de tweets "THEY GOT AMNESIA" - également le titre de son prochain album - rappelant aux gens ce qu'il a accompli au cours de sa carrière. En gros, il leur reproche d'avoir oublié tout ce qu'il a fait pour lui. Pour mémoire, il a aidé Lil Durk alors que celui-ci était dans une impasse alors qu'il était signé sur Def Jam.

Dimanche, il semble que Durk lui ait répondu de manière un peu subliminale.

"Un n*gro a dit qu'il m'avait fait franchir un palier... 7220"