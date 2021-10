50 Cent compare Lil Kim à un leprechaun, elle lui répond !

50 Cent n'aime pas le nouveau physique de Lil Kim. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il y a quelque temps il l'avait déjà comparé à un hibou... Le producteur de télévision star a récidivé cette fois en comparant la rappeuse à un leprechaun, en français, on pourrait dire un lutin.

Selon la définition que l'on peut trouver de ce terme sur Internet, on peut lire qu'un leprechaun "est une petite créature humanoïde issue du folklore irlandais. Il est souvent représenté sous forme d'un vieil homme de petite taille avec une barbe, coiffé d'un chapeau et vêtu de rouge ou de vert", aucun qualificatif qui n'aille pour une femme, donc.

"Je suis désolé, je sais qu'il est tôt, mais je ne sais pas pourquoi, ça me fait rire, LOL", a écrit Fifty dans la légende du message maintenant supprimé. Trop tard évidemment, des captures d'écran existent déjà...

Dans ce post Instagram, on peut aussi voir que Lil Kim a immédiatement répliqué à 50 Cent.

"Tu es tellement obsédé par moi que ça devient effrayant", a-t-elle écrit dans un commentaire, ajoutant que Fif est en "chute libre" et que tout le monde sait pourquoi...

Elle a aussi ajouté qu'il n'était pas du tout drôle et qu'il était même has-been. Elle a aussi précisé que la vidéo publiée par le rappeur de New York était un vieux mème sorti depuis des mois. Elle l'a ensuite traité de "lesbienne" avant de promouvoir son prochain livre de mémoires, "Lil' Kim: The Queen Bee".

La tension ne semble pas prête à retomber entre ces deux-là...