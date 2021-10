R. Kelly prêt à balancer d'autres célébrités ?

Le chanteur veut réduire sa peine.

Le rap game va-t-il bientôt compter une deuxième balance de haut niveau ? Pour le moment, c'est 6ix9ine qui détient ce triste titre après qu'il ait dénoncé ses compères des Nine Trey Bloods pour éviter une très grosse peine de prison. C'est aussi ainsi qu'il a été libéré plus tôt et qu'il a pu reprendre le cours de sa vie. Il semble que cet "exemple" ait donné des envies à R. Kelly qui, selon les médias américains, serait lui aussi prêt à balancer d'autres stars du show-business pour sauver sa peau...

Selon certains rapports, le chanteur reconnu coupable d'extorsion, exploitation sexuelle de mineures, enlèvement, corruption et travail forcé, sur une période allant de 1994 à 2018 et qui risque entre dix ans et la prison à vie, essaierait de conclure un accord avec les procureurs pour réduire sa peine en "donnant" le nom d'autres célébrités qui auraient également eu des relations sexuelles avec des jeunes femmes mineures. Bon attention tout de même, une des sources ne serait que Wack 100, le manager de The Game qui s'est aussi très récemment rapproché de 6ix9ine. Donc, pas d'une fiabilité à toute épreuve...