Boosie Badazz : une émeute éclate sur scène pendant son concert

Un fight a éclaté et le concert a été annulé.

Il y a des rappeurs qui ont le don de pourrir l'ambiance et de se faire remarquer pour de mauvaises raisons. Boosie Badazz, ex-Lil Boosie, fait un peu partie de ceux là. L'artiste s'invite régulièrement au coeur des polémiques sans y apporter grand chose, comme lorsqu'il avait copieusement insulté Lil Nas X au moment de la polémique autour des propos homophobes de DaBaby cet été. Ou encore lorsqu'il disait qu'il avait envie de frapper Gucci Mane. Cette fois, les choses ont encore dérapé pour Boosie, même s'il n'est pas entièrement fautif.

Lors de la nuit du 1er au 2 Octobre, le rappeur était invité à performer sur scène lors d'un évènement d'Atlanta nommé Legendz of the Streetz. Un concert qui a finalement tourné à l'émeute, lorsqu'un homme a visiblement décidé de s'inviter sur scène pour en découdre avec les rappeurs. Une bagarre éclate rapidement au fond de la scène, et Boosie Badazz, qui était en train de rapper, s'est alors retourné et a sauté dans le tas.

Des jets de verres ont ensuite eu lieu, et la baston s'en visiblement prolongée en backstage. C'en était trop pour le promoteur qui a sifflé la fin de l'évènement. 2 Chainz, Rick Ross, Jeezy, Gucci Mane, Lil Kim et Fabolous étaient pourtant prévus au programme. Selon les informations des médias américains, Boosie Badazz et son équipe auraient détruit plusieurs équipements de la salle, cependant, aucune blessure n'a été rapportée aux oreilles de la police. Bref, pas mal de bordel et un concert annulé pour pas grand chose...