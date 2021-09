Kanye West a imposé un dress code à ses invités sur "Donda"

On le sait, Kanye West ne fait jamais rien à moitié. Une nouvelle preuve a été apportée par Fivio Foreign, un des feats présents sur "Donda" que Ye a d'ailleurs comparé à Jay-Z. Le rappeur new-yorkais a expliqué que les invités des sessions d'enregistrement du dixième album de Mister West devaient suivre un dress code très strict : ils ne devaient porter que des vêtements estampillés "Donda" lorsqu'ils travaillaient. Le rappeur-producteur de Chicago est même allé jusqu'à équiper tout le monde de baskets Yeezy.

Fivio Foreign s'est confié dans l'émission "L.A. Leakers" sur les ondes de la radio Power 106 FM à Los Angeles sur les conditions de travail particulières avec Kanye West durant l'enregistrement de "Donda".

"Quand nous sommes allés travailler avec Ye, il nous a tous fait porter des Yeezy. Nous avions aussi le gilet et tout le merch' de 'Donda'. Je suppose que nous étions sur le timing "Donda', qu'il voulait nous garder dans un certain état d'esprit. Il nous a donné à tous des Yeezys, c'était comme un uniforme. Il nous aussi donné un pantalon cargo noir et des chemises 'Donda'.