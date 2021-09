R. Kelly : un témoin affirme qu'il a couché avec Aaliyah alors qu'elle était mineure...

Il lui sera difficile d'éviter la prison...

On ne voit pas ce qui pourrait sauver R. Kelly. Chaque jour qui passe, chaque témoignage enfonce un peu plus le chanteur déchu et l'amène clairement jusqu'aux portes de la prison de laquelle il ne risque pas de sortir de sitôt... Un des derniers témoins à s'être avancer à la barre a en effet affirmé que le Chicagoan a bien eu des relations sexuelles avec Aaliyah alors que cette dernière était encore mineure. On s'enfonce dans l'horreur...

Une ancienne danseuse qui accompagnait R. Kelly sur scène a affirmé avoir vu la star déchue "accomplir un acte sexuel" sur Aaliyah alors que la chanteuse n'était pas encore majeure. Celle qui se fait appeler "Angela" l'accuse également d'avoir eu des relations sexuelles avec elle alors qu'elle n'était âgée que de 14 ou 15 ans au début des années 1990.

Dans son témoignage devant le tribunal de Brooklyn qui juge le chanteur pour extorsion, exploitation sexuelle de mineure, enlèvement, corruption et travail forcé, elle a aussi raconté l'avoir vu pratiquer du sexe oral sur Aaliyah alors qu'elle n'avait que 13 ou 14 ans. Il affirme l'avoir vu la tête entre les jambes de la jeune fille alors qu'elle voulait lui faire une blague et qu'elle "a légèrement ouvert la porte et a vu Robert et Aaliyah dans une relation sexuelle".

On se souvient également qu'il a épousé la jeune femme alors que celle-ci n'avait que 15 ans parce qu'elle était sans doute enceinte à cette époque et comment il avait soudoyé un employé de l'état-civil pour arriver à ses fins...