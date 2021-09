Verzuz : Kanye West voulait s'opposer à Drake !

Les organisateurs livrent les coulisses de ce battle avorté.

Les rivalités ont toujours existé dans le rap US, mais les rapports se sont un peu adoucis entre les artistes, notamment depuis l'époque Bad Boys vs Death Row. Il y a bien eu l'épisode Rick Ross vs 50 Cent, mais depuis, pas grand chose à se mettre sous la dent. Du coup, la compétition entre Kanye West et Drake est la bienvenue, même si on remarque que les attaques viennent souvent du côté de Kanye West, en éternelle recherche de buzz, quand Drake est plus souvent sur une position défensive.

On a même failli avoir un battle Verzuz entre Kanye et Drake. Un évènement qui aurait fait un énorme buzz avec sûrement pas mal de retombées pour les deux rappeurs. C'est Swizz Beatz, co-fondateur de l'évènement avec Timbaland, qui a révélé les dessous de cette histoire. "Kanye voulait faire un Verzuz... Il voulait affronter Drake. J'ai dit que c'était à eux de voir ça, et j'ai dit la même chose à Timbaland. J'ai dit genre 'ils doivent tomber d'accord et revenir vers nous'. Kanye avait l'ar prêt, mais je ne sais pas où àa en est aujourd'hui. C'est à eux de voir", a déclaré le producteur lors d'une interview.

Cet échange aurait cependant eu lieu bien avant la montée de tension récente, qu'on peut dater à cet été, entre Kanye West et Drake. On imagine qu'aujourd'hui un Verzuz n'est plus à l'ordre du jour, et qu'aucun des deux rappeurs ne souhaite faire le clown pendant deux heures à côté de l'autre. Mais c'est dommage pour le spectacle, deux artistes qui se détestent se seraient probablement affrontés avec une réelle motivation pour donner le meilleur d'eux-mêmes sur scène.