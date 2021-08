R. Kelly : une femme l'accuse d'agression deux jours après son mariage avec Aaliyah

Encore une fois, un témoignage accablant...

Depuis que R. Kelly est enfermé et risque la prison à perpétuité pour crimes sexuels, les langues se délient et les témoignages sont accablants. Une jeune femme a ainsi accusé le chanteur de l'avoir agressé deux jours seulement après que celui-ci se soit marié avec Aaliyah en 1994.

La témoin est aujourd'hui âgée de 43 ans mais elle a révélé qu'elle aurait été agressée lors d'un concert du "Super Fest" à l'American Airlines Arena de Miami. L'émission mettait en vedette Salt N Peppa et devait aussi accueillir Aaliyah qui aurait épousé R. Kelly deux jours auparavant grâce à des faux papiers. Addie avait 17 ans à l'époque et explique que le chanteur aurait demandé à des membres de son équipe de l'approcher, elle et sa copine de 19 ans après le show alors que le public partait. Après avoir signé des autographes, Kelly aurait demandé aux filles de jouer à "qui embrasse le mieux". Addie a accepté, pas son amie. Le chanteur a ensuite dézippé son pantalon pour avoir un "rapport sexuel non protégé" avec elle.

"J'étais devant le comptoir et il était derrière moi. J'étais en état de choc complet. J'étais juste très introvertie et timide et je ne savais pas du tout quoi dire."

Dans un autre témoignage, un jeune homme, 17 ans au moment des faits, qui est cité comme témoin, a aussi parlé de la façon dont R. Kelly profitait de son statut auprès de ses victimes. Lui aussi l'a rencontré dans un fast-food de Chicago et le chanteur lui a glissé un billet avec son numéro. Louis explique que Kelly lui a "demandé ce que je serais prêt à faire pour la musique ", lui a parlé de ses "fantasmes" avant de lui faire une fellation, le début d'autres relations dont certaines ont été filmées...