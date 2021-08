Notorious BIG : l'identité son meurtrier révélé ?

Un proche de Suge Knight témoigne.

Les assassinats de Tupac et de Biggie sont parmi les plus grands mystères du rap game. A ce jour, aucun de ces crimes n'a été résolu et on ne sait pas qui a tué les deux superstars alors que la guerre East Coast - West Coast faisait rage aux Etats-Unis entre Death Row Records d'un côté et Bad Boy de l'autre... Or, aujourd'hui, un proche de Suge Knight, le patron du label californien vient de faire des révélations fracassantes et donne le nom de l'assassin de Notorious BIG.

Mob James est un ex-associé de Suge Knight et il n'a pas hésité, devant les caméras de Vlad TV, a donné le nom de celui qui aurait assassiné Biggie. Selon lui, c'est bien un membre des Bloods et proche du mogul de Los Angeles qui aurait exécuté le contrat sur le rappeur new-yorkais puisqu'il donne le nom de Wardell "Poochie" Fouse. A noter que ce n'est pas la première fois que ce nom ressort puisque c'était aussi la théorie d'un ex-policier du LAPD devenu par la suite chef de la sécurité de Death Row Records.

"Tout le monde chez Death Row avait un certain talent, d’une certaine façon. Certains n’avaient pas vraiment de talent, certains étaient dans la famille pour l’argent, et l’argent rentrait, en faisant certaines choses. [Evoquant la soirée du meurtre de Biggie] Reggie était là. Gene [Deal, l’ancien garde du corps de Diddy] n’était pas là. Gene ne peut pas dire qu’il a vu un gars appuyer sur la détente. Il a simplement dit qu’il se souvenait avoir vu ce mec avec un noeud papillon, et c’est sa vérité. Il a vu ceci. Mais ça ne dit pas que c’est celui qui a tiré."

Dans la vidéo, il reconnaît aussi que Poochie avait toutes les "qualités" pour effectuer cette mission.

"C’était un mec qui tirait, pour de vrai. C’était vraiment son personnage [...] Toutes les personnes saines d’esprit qui étaient là savent ce qui s’est passé, mais personne ne va dire 'Poochie, Poochie, Poochie'. Maintenant qu’il est mort, tout le monde peut en parler. Je suis surpris qu’ils ne soient pas venus dire qu’ils savent qui l’a fait. Mais le quartier parle, tout le monde sait qui fait quoi, surtout quand il s’agit de Death Row. Tout le monde sait qui a fait ça, pourquoi ça a été fait, et certains applaudissent encore le fait que ça soit arrivé parce qu’on a perdu 2Pac. C’est ce qu’ils ont ressenti."

Wardell "Poochie" Fouse est mort en 2003 après avoir été pris dans une embuscade à Compton. Difficile dès lors, de le confronter avec de telles informations.