R. Kelly : nouvelles accusations contre le chanteur

Le King du RnB était vraiment un gros dégueulasse...

Le milieu de la musique est assez dangereux, assez bizarre et même malsain parfois. Ca ne date pas d'hier, et les superstars ont souvent eu des comportements déplacés, surtout quand elles sont vraiment idolâtrées. Plus l'engouement médiatique est énorme, plus les chanteurs peuvent avoir cette impression de toute-puissance et donner libre cours à leurs perversions en se sentant intouchables. R. Kelly, véritable légende du RnB, fait partie de ces stars qui utilisent leur statut pour abuser de certains fans, ou même de gens voulant réussir dans la musique.

C'est ce qui lui est reproché via de nouveaux témoignages qui ont été livrés au tribunal de New-York, qui devra statuer sur les diverses accusations contre le chanteur. De nouvelles accusations viennent donc d'être rajoutées : R. Kelly est cette fois accusé d'avoir abusé sexuellement d'un garçon mineur (16 ans). Il aurait rencontré le jeune homme au McDonald's en 2006. Ce dernier voulait réussir dans a musique, et le chanteur lui aurait apparemment fait un espèce de chantage sexuel. Il a même demandé au jeune adolescent de lui présenter à un ami à lui, mineur aussi.

R. Kelly aurait également eu des relations sexuelles avec ce jeune homme. Le procureur a également déclaré qu'il avait une témoin prête à témoigner du fait que le chanteur l'a forcée à télécharger de la pornographie pédophile impliquant de jeunes garçons, et ce, même après que les premiers scandales ont commencée à l'éclabousser. Il est également accusé d'avoir corrompu un greffier pour connaître le contenu du dossier contre lui.