Blueface : il gagne son combat, puis défonce un fan

Les gars est vraiment bouillant...

Rappeur n'est plus un métier à temps plein pour Blueface ! D'ailleurs ça ne l'a jamais été pour lui : ex-membre des School Yard Crips, il n'a commencé à sortir des morceaux qu'en 2017, et son dernier album remonte pour l'instant à juillet 2020. 3 ans de carrière de rappeur donc, mais désormais il a décidé d'explorer aussi une autre de ses passions : la boxe, ou plutôt le bare-knuckle qui est un type de boxe bien particulier. Ce weekend, il disputait son premier combat lors du Bare Knuckle Fighting Championship 19, à Tampa Bay.

Un combat qu'il a brillamment remporté si on se fie à la vidéo des Highlights, très vite sortie sur Youtube. Il ne s'agissait cependant pas d'un combat très sérieux, puisque son adversaire était une célébrité TikTok, Kane Trujillo. Il n'a pas mis son adversaire KO mais l'a largement dominé avec des enchaînements qui ont beaucoup touché, et on sent également qu'il a plus de puissance (et plus d'allonge) que son adversaire. Une première victoire donc, et même si l'adversité n'est pas incroyable, on espère pour Blueface que c'est le début d'une longue carrière (même s'il va falloir qu'il devienne plus explosif pour ça).

Blueface fought a fan after winning his boxing match pic.twitter.com/gKI9k17mxX — XXL Magazine (@XXL) July 24, 2021

Mais c'est plutôt pour ce qui s'est passé après le combat que les gens se souviendront de ce moment. Un fan est en effet monté sur scène à la fin du combat. Il a visiblement réussi à dire quelque chose à Blueface, et ce dernier a dégainé ses plus belles patates, à mains nues cette fois. S'en est suivi pas mal de cafouillages et de confusion, avec la sécurité essayent de maîtriser l'intrus et aussi d'autres personnes qui ont commencé à se chauffer sur le ring. Bref, une belle fin de soirée bien bordélique. 6ix9ine doit commencer à trembler...