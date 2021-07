Orelsan : sa vaccination à Caen ne passe pas inaperçue !

Les sapeurs-pompiers étaient honorés de le recevoir.

En pleine pandémie mondiale, le gouvernement français préconise le vaccin pour tous. Ils mènent une campagne afin d'inciter la population à se protéger contre le coronavirus qui ne cesse de sévir en France. Orelsan semble s'être laissé convaincre puisqu'il est parti recevoir sa première dose dans un centre de vaccination à Caen.

Ce lundi 12 juillet, notre Président Emmanuel Macron s'est exprimé. Le pass sanitaire va devenir obligatoire au fur et à mesure dans plusieurs endroits dont le cinéma, les restaurants, l'avion... Il faudra donc être muni d'une attestation de vaccination ou d'un test négatif de moins de 48h ou encore le résultat d'un test PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois pour avoir accès à ces lieux.

Depuis cette allocution, les rendez-vous pour le vaccin se multiplient et atteignent même un record. Orelsan a décidé lui aussi de passer le cap et s'est rendu dans un centre de vaccination à Caen, sa ville d'origine. Sa présence a évidemment ravie les sapeurs-pompiers du Parc des Expositions en charge des vaccins, qui se sont empressés de partager le mot laissé par le rappeur sur leurs réseaux sociaux. On pouvait lire sur le petit mot de remerciement :"Pour les sapeurs-pompiers qui m'ont piqué au parc expo !" suivi d'une dédicace de l'homme qui a son propre documentaire sur Amazon Prime.

Un vacciné de marque ce jour au centre de vaccination du parc des expos de Caen du @SDIS14 #tousvaccinestousproteges pic.twitter.com/EPfMuOdelc — SDIS 14 (@SDIS14) July 14, 2021

L'interprète de "Millions" en featuring avec Ninho n'aura donc pas besoin de passer un test PCR pour assister à ses quatres concerts à l'Accord Hôtel Arena de Paris pour mars 2022.