KTS Dre abattu de 64 balles !

Le rappeur de Chicago s’est fait tirer dessus à sa sortie de prison.

KTS Dre a été assassiné devant la prison du Comté de Cook à Chicago, alors qu’il venait d’être libéré. Il était en compagnie de sa mère qui a été touchée au genou.

Les crimes violents font rage aux États-Unis et de plus en plus dans le milieu du rap. Depuis quelques années, les assassinats de rappeurs sont de plus en plus récurrents. Le meurtre de XXXTentacion avait choqué le rap game, tout comme celui de Nipsey Hussle ou King Von, sans parler de celui de Pop Smoke. Qu’il s’agisse d’histoires de gangs ou de règlements de compte, l’issue semble être régulièrement la même.

Le week-end du 10 juillet, c’est le rappeur KTS Dre qui est venu s’ajouter à la triste liste des rappeurs tués. Âgé seulement de 31 ans, Londre Sylvester de son vrai nom était un rappeur local de Chicago, adepte de la Drill. En 2020, il avait été incarcéré pour délit à l’arme à feu. Finalement libéré sous caution, il a dû retourner derrière les barreaux en avril 2021 pour ne pas avoir respecté les conditions de règlement de sa caution. Après trois mois emprisonné, KTS Dre avait réglé la somme de 5000 dollars afin d’être remis en liberté surveillée avec un bracelet électronique.

Le samedi 10 juillet, l’artiste s’apprêtait donc à goûter à sa liberté avant le début de son procès qui devait avoir lieu le 27 juillet prochain. À sa sortie de prison, sa mère d’une soixantaine d’années l’attendaient devant la prison du Comté de Cook lorsque deux individus ont ouvert le feu sur lui. Touché de 64 balles , KTS Dre a été déclaré mort plusieurs heures après son arrivée à l’hôpital. Sa mère a, elle, été touchée au genou et une femme, présente sur les lieux a légèrement été touchée au visage. Une scène choquante d’une extrême violence. Un nouveau drame vient toucher la famille du rappeur dont le frère, KTS Von ainsi que le père ont également été tués par balle.