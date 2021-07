Pop Smoke : un de ses meurtriers échappe à la peine de mort !

Un assassin de Pop n'a pas été condamné à la peine capitale.

Corey Walker fait partie des responsables de la mort de Pop Smoke. Il ne sera finalement pas condamné à mort.

Il y a un an et demi, Pop Smoke était la victime d’un cambriolage qui a dérapé. Il a perdu la vie. C'est Corey Walker, 20 ans, qui est un des principaux suspects dans cette affaire. Récemment on apprenait à travers la presse américaine que la famille du meurtrier présumé a exprimé le souhait de rencontrer la mère de celui qui a fait ses premiers pas au cinéma. "La famille de Walker m'a demandé de contacter la famille de la victime pour qu'ils puissent discuter en privé", a déclaré l’avocat. Quoi qu’il en soit, la sentence est tombée pour Corey Walker. Il a échappé à la peine maximale. Mais l’histoire ne s’arrête pas là pour lui puisqu’il risque la perpétuité.

Ils nous ont pris Pop Smoke, mais son talent reste et perdure. Preuve en est, depuis sa disparition ses streams ont explosé les scores. Il a également sorti un album posthume qui a cartonné : "Shoot for the Stars, Aim for the Moon". Il s’est vendu à plus de 250 000 exemplaires aux Etats-Unis en 7 jours seulement. Le 16 juillet prochain, c’est un deuxième album qui fera son apparition. On a hâte de découvrir la merveille et surtout les belles collaborations.

Il y a quelques jours, l’outro du projet a été mis en ligne. On vous laisse découvrir l’extrait histoire de saliver :