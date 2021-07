Booba : sa fortune dévoilée par BFM, il réagit

Qu'est-ce qu'il va faire de tout cet oseille ?

S'il y a bien un parcours ou une carrière qu'on peut respecter dans le rap game français, c'est bien celle de Booba. Des débuts en indé, aux côtés de son pote Ali et de labels mythiques comme 45 Scientific ou Time Bomb, d'énormes succès ensuite sur Tallac Records, puis avec 92i, et surtout une véritable longévité. Car oui, B2o, c'est surtout 25 ans de carrière, une carrière bien remplie qui a pu lui rapporter pas mal de sous. Attirés par l'odeur du buzz et de l'argent, BFM TV a voulu fouiller un peu dans la vie du Duc, et de savoir combien il pèse.

Un documentaire sur le rappeur avait en effet été dévoilé par la chaîne d'informations en continue sur sa plateforme de Replay (il sera également diffusé en direct sur la chaîne le 5 juillet). Dans ce reportage, on en apprend notamment un peu plus sur la fortune supposée du Duc. Une fortune qui s'élèverait selon la chaîne à plusieurs millions d'euros, entre 40 et 60 si on veut être précis. Une belle somme largement méritée, puisque Booba aura été un véritable entrepreneur du rap game : des lignes de vêtements, du whisky, un média, le rappeur est un businessman.

Comme vous vous en doutez, l'artiste a réagi aux affirmations de la chaîne. Et même si à la base il n'approuvait pas du tout le documentaire sur lui, produit sans l'avoir concerté, les infos de BFM ont l'air d'être justes pour une fois. Dans une story Instagram postée sur Lapiraterieofficial, il a écrit "C'est le estimeeyyy ! Merci BFM maintenant c'est les impôts qui vont me attendeeyyy !". On espère que tout est en règles du coté de Booba et des impôts, car quand l'état se met sur ton dos et que tu es millionnaire, les amendes sont salées...