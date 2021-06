Ludacris découvre son court de tennis grâce au confinement...

Il ne l'avait jamais vu...

C'est beau d'être riche et de pouvoir se payer des maisons, que dis-je, des propriétés à plusieurs millions de dollars. Alors qu'il est en pleine promotion du film "Fast & Furious 9", Ludacris a déclaré, sans sourciller, que grâce au confinement, il avait découvert qu'il avait un terrain de tennis dans son "domaine". Jusqu'à maintenant, il ne s'en était jamais aperçu. Ah ces petites anecdotes croustillantes de nos amis les riches rappeurs, elles nous feront toujours rire. Ou pas.

Ainsi, dans une récente interview, alors qu'il présente son prochain film, le neuvième épisode de la saga "Fast & Furious" dans lequel on retrouvera aussi Cardi B, Luda, qui possède une immense demeure en Géorgie, près d'Atlanta, a reconnu qu'elle était tellement grande qu'il n'avait encore jamais eu le temps de l'explorer de fond en comble. Grâce au confinement, il a pu se poser chez lui et il a fait une découverte : quelque part dans la propriété, il y a un court de tennis qu'il n'avait encore jamais vu...

"C’est sans doute la meilleure chose à tirer de ce confinement. […] J’ai près de 9 hectares de terrain, tu vois, je suis tellement habitué à voyager et à ne jamais être là, je suis finalement en mesure de profiter des fruits de mon travail. Je découvre des choses chez moi et sur ma propriété dont je n’avais pas connaissance. En réalité, j’ai même un court de tennis, et je ne savais pas qu’il était là. Des cabanes dans les arbres, des saunas, je découvre tout ça, pour te dire à quel point j’ai été absent."

Résultat, il s'est fait livrer des raquettes et quelques balles et il a pu agrémenter son confinement par quelques parties. Blague à part, cette pause forcée semble lui avoir fait du bien et il a pu jouir de toutes les possibilités de sa superbe propriété...

"Mais je profite des choses, je suis enfin en mesure de me relaxer et de jouir de cette propriété qui m’a coûté si cher."

Mais il faut avouer que celle-là, elle est quand même assez forte...