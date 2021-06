Rick Ross est-il radin ?

Il a dévoilé à Forbes ses recettes pour faire des économies.

On a beau être riche à millions et vouloir faire des économies. Rick Ross n'a sans doute pas à se plaindre quand on parle de fortune et pourtant, le rappeur de Miami vient de dévoiler ce qu'il faisait pour éviter de dépenser inutilement trop d'argent : il tond lui-même sa pelouse et prend des vols commerciaux pour se déplacer !

Evidemment, pour ne pas paraître radin ou proche de ses sous, le Bawz s'en est expliqué dans une interview donnée à Forbes. Couper lui-même son gazon n'est pas qu'un moyen de faire des économies, c'est aussi une possibilité pour Ricky Rosay de se recentrer sur lui-même, de réfléchir et de prendre son temps au milieu de la fast life qu'il confesse à chacun de ses morceaux ou presque.

"J’ai acheté un tracteur équipé de la climatisation et d’une radio. J’ai fait teinter les vitres pour ne pas trop perturber la circulation juste à côté du domaine. Les gens savent que je reste le même, mais lorsque je monte dans le tracteur, j’atteins un tout autre niveau de paix, un tout autre niveau de connexion avec le domaine, les animaux, les oiseaux et la faune. Je suis assis là, mon joint roulé, et mec, j’admire la propriété et je peux apprécier mes victoires, mes galères. A tous ceux qui ne tondent pas leur propre gazon, je leur dirais de prendre le temps tous les deux ou trois mois de le faire. C’est une sensation tellement agréable, paisible."

Il faut dire qu'avec les 95 hectares de sa propriété de Géorgie, il doit avoir le temps de méditer... Et on a beau être le rappeur qui parle le mieux de richesse et d'opulence, on peut aussi avoir son petit jardin secret. Dans le domaine de Fayetteville qui a appartenu à Evander Holyfield, Rick Ross tient à minimiser les coûts d'entretien de la propriété estimés tout de même à un million de dollars par an.