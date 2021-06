Kanye West en couple avec Irina Shayk !

Ye et l’ex de Bradley Cooper ne forment plus qu’un !

C’est confirmé, après de nombreuses rumeurs, Kanye West et Irina Shayk sont ensemble ! Des photos d’eux ont été diffusées sur les réseaux sociaux.

Le divorce entre Kim Kardashian et Kanye West a fait la une des médias pendant des mois et c’est encore le cas aujourd’hui. Preuve en est, récemment plusieurs magazines américains se concentraient sur les prétendants et courtisans de Kim. Mais aussi la jalousie que ça provoquait chez le rappeur. Aujourd’hui, on a affaire à un nouveau retournement de situation !

Kanye West serait en couple avec une femme plus que convoitée : Irina Shayk. Cette dernière n’est autre que l’ex-compagne du footballeur Cristiano Ronaldo et de l’acteur Bradley Cooper. Un tableau de chasse qui en ferait envier plus d’une. Les deux célébrités auraient donc décidé de se lancer et de tenter leur chance. Ils ont été aperçus ensemble. Plusieurs photos ont fuité sur les réseaux sociaux.

Une question se pose désormais : que pense Kim Kardashian ? Si vous vous attendez à de la colère ou du clash, c’est loupé ! Elle se dit "heureuse" de cette "officialisation". Elle fait même plein d’efforts pour préserver une relation amicale avec celui qui récolte un million de dollars pour la famille de DMX. Pour l'anniversaire du rappeur, elle lui a adressé un message très touchant sur ses réseaux sociaux : "Joyeux Anniversaire. Je t'aime pour la vie".

Les fins heureuses font du bien parfois n'est-ce pas ?