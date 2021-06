Booba clashe La Fouine et Gims !

Le Duc ne rate pas une occasion de tirer sur ses rivaux.

Beaucoup s'imaginent la retraite comme une période paisible pendant laquelle on prend du temps pour soi, on s'occupe de ses proches, de sa famille, bref, une sorte de renaissance après une vie de travail. Booba lui, ne le voit pas de cet œil là, et c'est sûrement ce qui fait qu'il reste un personnage très important dans le rap FR. Pour lui, c'est plutôt l'occasion d'envoyer encore plus de piques à ses adversaires, avec une petite préférence en ce moment pour Gims et La Fouine.

En effet, Booba a bien affiché ses deux vieux rivaux, grâce à son arme favorite : Instagram. Dans plusieurs story, on le voit notamment s'en prendre à Gims et à ses chiffres de vente de son album "Le Fléau" qui reste premier des charts avec 8116 ventes cette semaine. Il se moque également de lui en disant qu'il vend tellement peu qu'il est obligé de vendre des glaces et des canettes. Pour La Fouine, il s'est juste contenté de poster un montage vidéo dans lequel on voit le rappeur du 78 déclarer qu'il n'a jamais vu un clip de Booba, ni écouté aucun album du Duc depuis "0.9", avec des preuves qui sous-entendent que c'est faux.

Un bon moment de taquinerie et de gaminerie comme on ne peut en voir que sur le compte Insta du Duc ! On se demande quand va-t-il s'arrêter, étant donné qu'il était censé se retirer du game pour laisser un peu plus de places aux jeunes signés sur son label. Mais avec tous les nouveaux projets qu'ils vient de lancer, on peut dire que le rap game n'est pas au bout de ses surprises...