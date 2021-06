PLK ne veut pas de racistes parmi son public !

PLK souhaite que tous les racistes se désabonnent de ses réseaux sociaux !

Suite à l’agression de Cergy à l’encontre d’un livreur Uber Eats, PLK a poussé un coup de gueule ! Le rappeur a demandé à ses followers racistes de l’unfollow et de ne plus écouter ses sons.

En ce moment en France, les faits divers en particulier racistes s’accumulent. De quoi énerver au plus haut point PLK. Il ne supporte plus cette atmosphère et ces idées néfastes. L’agression contre un livreur Uber Eats a été le drame de trop. Le rappeur du 92 a donc décidé de dire ce qu’il pensait sur sa story Instagram. Celui qui a fait partie du projet de Niro n’est pas passé par quatre chemins !

"Si parmi les gens qui me follow, il y a des gens qui ont des idées racistes ou qui pensent qu’une couleur de peau ou qu’une religion quelle qu’elle soit est au dessus ou en dessous d’une autre, vous pouvez m’unfollow, me bloquer et ne plus jamais écouter ma musique. Ça parait fou, mais en ces temps bizarres, il est bon de le rappeler", tels sont les mots écrits par Polak.

Celui qui vient de publier un indédit, n’est d’ailleurs pas le seul à avoir donné son avis. Gims avait déclaré : “C’est trop Wallah ça doit pas rester impuni j’en fais une affaire personnelle retrouvons le". Rohff, quant à lui s’était adressé directement à l’agresseur en disant : “Pourquoi te sens-tu supérieur ? Qu’as-tu de plus qu’un être humain ? Ne parle pas au nom de l’Algérie stp devant tous mes frères DZ tu passes pour un défaut de fabrication”.

Une histoire qui a mis le rap game en colère.