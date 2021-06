Demon One : son incroyable transformation physique !

De quoi sourire de bonheur.

Demon One, historique membre de la Mafia K'1 Fry et du groupe Intouchables avec Dry, vient de raconter une très belle histoire sur les réseaux sociaux. Il a en effet fait refaire ses dents et arbore aujourd'hui un très joli sourire et de belles dents blanches, lui qui avait une dentition abîmée ce qui lui avait valu des moqueries après une vidéo pour le média Konbini, à tel point que le rappeur de Choisy-le-Roi avait même dû faire une deuxième vidéo pour expliquer l'état de ses dents. Il disait à l'époque :

"Pas mal de gens pensent qu’aujourd’hui pour s’exprimer, pour parler, il ne faut pas avoir de défaut, être présentable. A partir du moment où il te manque des dents, à partir du moment où il te manque une oreille ou un nez, en fait c’est comme si tu n’avais pas le droit de parler, de t’exprimer et dire ton ressenti".

Deux ans plus tard, tout a changé. Demon One arbore des dents parfaites et bien blanches et c'est avec un véritable plaisir qu'il les a dévoilées sur Instagram avec la légende suivante :

Ce tout nouveau sourire s'accompagne de remerciements envers tous ceux qui ont rendu ce résultat possible.

"Je suis content, on est rentré ce matin. Super content, super heureux, merci à l'as du corps [...] J'suis grave heureux et grave content".

Avant, évidemment, d'envoyer un sourire ravageur à la caméra !