Lil Loaded est mort !

Les raisons de sa mort ne sont pas connues.

La série noire s'était un peu calmée ces derniers temps dans le rap américain mais on vient d'apprendre la mort de Lil Loaded, âgé de seulement 20 ans. Il y a quelques mois, il avait été arrêté pour meurtre après avoir été, déjà, au centre d'une histoire de règlement de compte quelque temps plus tôt.

Le rappeur originaire de Dallas serait décédé la nuit dernière, mais les raisons de sa mort sont pour l'instant inconnues. Connu pour ses titres "6locc 6a6y", "Gang Unit" et "Link Up", Lil Loaded a été reconnu coupable du chef d'inculpation d'homicide involontaire après avoir tiré sur son ami Khalil Walker avec un fusil au Texas le 25 octobre. La nouvelle de sa mort a rapidement fait le tour de la Toile, notamment sur Twitter où même des médias français l'ont relayé. Beaucoup de ses fans ont du mal à croire à la mort d'un artiste aussi jeune mais Akademiks, souvent bien très informé, a été un des premiers a annoncé le décès du jeune artiste, on peut penser que ce n'est pas un fake...