Drake est-il devenu père grâce à Pusha T ?

C'est la théorie des internautes.

Ce week-end, Drake a fait une rare apparition publique avec son fils Adonis pour recevoir son trophée aux Billboard Music Awards. Par une sorte de phénomène rebond, Pusha T est aussitôt devenu top tendance sur Twitter. Le public s'est en effet souvenu que c'est le rappeur des Clipse qui avait publiquement dévoilé l'existence du fils caché de Drake, "forçant" le rappeur canadien a assumer sa paternité.

Drake et Pusha T sont en beef depuis des années. C'est le King Push qui a tiré le premier en s'en prenant à Drizzy et au patron de Cash Money, Birdman, sur le titre 'Infared" contenu dans "DAYTONA". Le 6 God avait immédiatement répliqué avec le "Duppy Freestyle", mais Pusha avait ensuite littéralement pulvérisé Dreezy avec le titre "The Story of Adidon" dans lequel il annonçait au public que Drake avait un fils caché dont il ne s'occupait pas.

“You are hiding a child, let that boy come home,” he rapped. “Deadbeat mothafucka playin’ border patrol, ooh/Adonis is your son/And he deserves more than an Adidas press run; that’s real/Love that baby, respect that girl/Forget she’s a pornstar, let her be your world.”

Depuis, Drake ne cache plus Adonis. Ce week-end, il a même fait plus, venant avec son petit garçon de maintenant trois ans recevoir son trophée, et lui expliquant qu'il le recevait aussi pour lui. Depuis, les théories vont bon train sur Internet mais la conclusion la plus usitée est que Pusha T, en affichant la paternité du 6 God, l'a en quelque sorte obligé à l'assumer.

On a pu en effet lire des commentaires comme ""Story of Adidon" est un des meilleurs diss tracks. Si ce morceau n'avait pas été fait, nous n'aurions sans doute jamais vu le fils de Drake et on n'aurait encore moins su qu'il en avait un" ou "Pusha T a fait de Drake un vrai père".

Pusha T drops music: *crickets*



Drake does literally anything with Adonis: pic.twitter.com/FyfrweM4BL — ᕼᗝᗝᗪᎥᗴ ???????????? ➐ (@HoodieLBJ) May 24, 2021

pusha t really made drake be a father. that’s so crazy to me. https://t.co/2mY1bneyXv — breana jones (@BreanaMJones) May 24, 2021

Pusha T somewhere smiling right now at drake and Adonis finally spending some time together pic.twitter.com/iQpnUf2fq0 — ThisJewLovesRap (@rap_jew) May 24, 2021