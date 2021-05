6ix9ine affirme gagner 500 000$ par show !

Et accuse les autres rappeurs d'être des menteurs

En ce moment, on ne l'entend pas souvent, mais quand il l'ouvre, 6ix9ine ne fait pas les choses à moitié. Alors que les Etats-Unis continuent à se déconfiner et la vie culturelle à reprendre, le rappeur de Brooklyn a lui aussi repris la route pour donner des concerts. Dans une vidéo filmée à la Payne Arena à Hidalgo, au Texas, alors qu'il venait de remplir une salle de près de 7 000 personnes, il a notamment affirmé qu'il gagnait 500 000$ par show et que tous les autres rappeurs étaient des menteurs.

Tout partait bien pourtant. On peut voir sur le compte Instagram du rappeur coloré que son concert s'est déroulé dans une bonne ambiance et que le public était réceptif parce qu'il reprend en choeur chacun de ses titres et qu'il donne au public une grosse énergie. Evidemment, Tekashi s'est largement vanté de sa prestation en légende de la vidéo qu'il a partagé.

"Les rappeurs mentent quand ils disent qu'ils obtiennent 200 000$ pour un show puis se produisent devant une foule morte de 700 personnes. Je sors quatre titres par an et je prends 500 000$ par concert pour évoluer dans des arenas ! Dites à ces rappeurs qu'ils ne peuvent pas m'atteindre ! Fuck Uppppppppp !

Il y a quelques semaines, le rappeur tatoué avait également partagé une vidéo d'une de ses performances à Miami en disant :

"Je suis le meilleur performer de ce rap game".

Evidemment, on a le droit de ne pas être d'accord...