Youssoupha soutenu par la Ministre des Sports

Youssoupha est au coeur de la tempête.

Depuis l'annonce de la dernière liste de Didier Deschamps, avec le retour de Karim Benzema, de nombreux débats ont été relancés en France. Autre surprise à côté de la liste de DD, l'hymne des bleus pour cet Euro 2021, composé par Youssoupha. Une des meilleures plumes du rap français, mais aussi un rappeur qui a eu par le passé son lot de polémiques. Alors forcément, tout ça d'un coup, ça fini par faire beaucoup pour certaines personnes pour qui cet hymne passe assez mal, au point que le rappeur soit traîné dans la boue sur plusieurs plateaux télé.

Le rappeur aurait même reçu plusieurs menaces, en plus des messages nauséabonds de certains politiciens ou chroniqueurs. Heureusement, Youssoupha, au coeur de la tempête, a reçu un soutient de poids : celui de la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Elle a déclaré : "Youssoupha est un rappeur qui est populaire, qui est engagé contre le racisme et avec des convictions. La Fédération de football est aussi engagée contre le racisme, le sport en général l'est aussi. Il promeut la diversité dans cette chanson. La diversité de cette équipe de football qui se réunit autour d'un même maillot, d'un drapeau français, c'est quelque chose de magnifique, cela correspond aux valeurs du football".

Une déclaration qui tombe à point, a moment où Youssoupha se fait insulter par des Michel Onfray ou des Jordan Bardella à la télévision. Sans langue de bois, la ministre ne se démonte pas lorsqu'on lui demande si elle cautionne certains anciens textes où il insulte par exemple Marine Le Pen de chienne. "Bien sûr, quand on parle d'une femme de cette manière là, je ne peux pas être d'accord. C'est aussi pour dénoncer les propos de Marine Le Pen en termes de racisme, de haine qu'elle répand dans la société. Toutes les personnes qui s'expriment sur Karim Benzema ou sur l'hymne des bleus, c'est clairement instrumentaliser le football alors qu'ils devraient faire union entre les gens qui viennent de différentes cultures et sont représentés dans cette équipe de football", a conclu la Ministre des Sports.

Quelqu'un qui assume ses positions, qui se défend clairement et qui a l'air de connaître l'état d'esprit du football et du sport de haut niveau en général : Roxana Maracineanu a fait le job. Qu'en pensez-vous ?