50 Cent se moque encore de Floyd Mayweather !

A défaut d'avoir accepté le combat de boxe contre lui...

Ca n'est plus le grand amour entre Floyd Mayweather et 50 Cent. De toutes façons, il est presque impossible de rester ami avec 50 Cent plus de quelques années, toutes les signatures de G Unit l'ont prouvé. Alors qu'il sont longtemps été les meilleurs amis du monde, partageant tous deux le même amour pour l'argent, et la provocation, désormais ils semblent se détester. Floyd a même proposé à Fifty de venir se faire défoncer lors d'un combat de boxe, combat refusé par le rappeur. Depuis, rien n'a changé, Curtsis Jackson continue de faire ce qu'il sait faire de mieux : le troll.

Il faut dire que l'actu de Mayweather s'y prête bien. En effet, cette semaine, le grand champion de boxe s'est fait un petit peu ridiculiser par le clown Jake Paul, frère d'un autre clown de Youtube, Logan Paul. Le boxeur s'est fait provoquer et a décidé d'accorder un combat de boxe au Youtubeur, et lors de la "présentation", le frère Jake lui a volé sa casquette. Résultat, échange de coups et ouverture au dessus de l'oeil pour Jake Paul, mais aussi des moqueries pour Floyd. Déjà, car il s'est fait voler sa casquette. Mais aussi à cause de son apparence : 50 Cent a notamment bien taillé son style de cheveux et de barbe.

"Qu'est ce qui se passe sur la tête du champion ? J'ai entendu qu'il s'était mis des poils de bite sur la tête", avec toujours cette finesse qui caractérise les attaques de 50 Cent. Il est vrai que l'apparence du boxeur a pas mal changé depuis l'époque où il était en activité, chauve avec sa barbe soignée. Mais pas sûr que ce nouveau style un peu négligé le rende mois dangereux sur le ring...