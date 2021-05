Chris Brown : son 32ème anniversaire interrompu par la police !

La fête de Breezy a été stoppée par les policiers !

Pour souffler ses 32 bougies, Chris Brown a décidé d’organiser une soirée. Résultat ? Les forces de l’ordre sont intervenues en raison d’une musique trop forte et de mauvais stationnements.

Pour célébrer ses 32 ans, Chris Brown a mis les petits plats dans les grands ! Il a décidé de convier 500 invités chez lui dans la Vallée de San Fernando en Californie. S’il pensait que ça allait être la soirée de l’année, il s’est trompé ! Vers deux heures du matin, la police a fait son apparition. Plusieurs voisins de celui qui va bosser avec Tory Lanez n’ont pas toléré le bruit de la musique. Ils ont aussi fait remarquer le stationnement gênant. Un grand nombre de véhicules s’étaient garés dans des endroits non autorisés.

Pourtant, Chris Brown a eu un premier avertissement puisque les forces de l’ordre vont sonner une première fois chez le rappeur. Ils auraient dit à la sécurité de l’artiste de baisser le volume et de remettre en ordre les voitures à l’extérieur. Mais les voisins ont continué de se plaindre sans cesse. Et cette fois, les policiers ont sanctionné. Ces derniers ont complètement interrompu la soirée. Ils ont également exigé des invités qu'ils quittent le domicile de celui qui a cartonné avec le #SkiChallenge. Le dispositif était tellement important qu’un hélicoptère a été dépêché sur place pour contrôler l’opération et éviter tout débordement.

L’histoire s’est finalement bien terminée. Les voisins ont retrouvé le calme et ont pu terminer leur nuit. On attend de voir si le rappeur va être poursuivi par la justice, déjà qu’ils ne sont pas copains en ce moment…