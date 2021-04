Lil Durk visé par une fusillade ?

Un de ses concerts s'est terminé par un mouvement de panique.

On le sait, depuis la mort de King Von, il y a de la tension dans l'air autour de Quando Rondo, accusé par les rappeurs de Chicago et proches de Von, Lil Reese et Lil Durk d'être responsables de la mort de leur ami. Aussi quand un concert de Lil Durk se termine par une fusillade, on ne peut éviter de penser à cette situation...

Un concert de Lil Durk à Phoenix, Arizona, s'est terminé dans le chaos dans la nuit du 17 avril après que des spectateurs aient rapporté avoir entendu des coups de feu, ce qui a créé un mouvement de panique.

Un porte-parole du département de police de Phoenix, Ann Justus, a déclaré à XXL :

"Vers 22 heures, il a été signalé à la police qu'une foule sortait d'un lieu près du 400 North 32nd Street. Des coups de feu ont été tirés. Les agents n'ont trouvé aucune victime touchée par balle. Quelques personnes ont subi des blessures lors de leur fuite. Une enquête est en cours."

Les rapports sur le fait des coups de feu aient été tiré ou non sont contradictoires mais une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, qui aurait été enregistrée après le concert, montre une femme qui saigne de la main, des chaises renversées et des gens paniqués. Un autre rapport explique c'est un micro qui est tombé bruyamment qui a fait peur à la foule et a créé un mouvement de panique.