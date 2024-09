Orelsan : Le tournage de son film est enfin terminé !

La date de sortie de son long-métrage arrivera prochainement.

Un nouveau film pour Orelsan

On a enfin des nouvelles d'Orelsan ! Alors que son ami Gringe va sortir un prochain album où un feat avec le rappeur de 42 ans sera présent, l'actualité d'Orel était très silencieuse. Sauf que depuis ces derniers jours on a pu l'apercevoir à Paris à vélo avec Skread dans une vidéo hilarante.

Des nouvelles d’Orelsan qui a été aperçu hier à Paris !



« Faut que je gare mon bolide » 🤣



pic.twitter.com/EpxB0tkXu0 — Kultur (@Kulturlesite_) September 17, 2024

Mais c'est une nouvelle plus concrète que l'on vient d'apprendre. En effet, en signant un nouveau contrat avec Sony, la clause comportait deux nouveaux albums studios et également un film. Et c'est sur ce dernier projet qu'Orelsan prenait la majorité de son temps. Ce que l'on sait déjà, c'est que certains passages du film avaient été tournés au Japon, et a profité de ce dépaysement pour enregistrer la bande originale du film. En avril dernier, une série de casting a eu lieu pour des figurants dans son film où tout le monde pouvait y participer. Et aujourd'hui, on vient d'apprendre que le tournage de ce long-métrage est enfin terminé !

🚨 ORELSAN sortira son nouveau film prochainement !



Le tournage est terminé. pic.twitter.com/CUyofpPFnZ — Kultur (@Kulturlesite_) September 17, 2024 Pour l'instant, on a très peu d'information sur le contenu et le synopsis du film mais le rappeur avait dévoilé quelques indices : "C'est un film entre fiction et réalité qui met en scène ses peurs liées à la paternité représentée par la culture japonaise.”

La date de sortie arrivera prochainement et on a hâte !