Booba : "Ourika" vers une saison 2 ?

Booba n'a pas raté son pari avec "Ourika", une série qu'il a pensé et co-écrite : celle-ci fait un carton sur Amazon Prime et pas seulement en France. Alors, évidemment, devant un tel succès, une saison 2 est déjà envisagée. Sans présumer de la réussite de la série, celle-ci avait de toute façon été envisagée sur le long terme comme l'a confié le cocréateur Clément Godart à Allociné lors festival Séries Mania à Lille.

"Évidemment, ça a été construit sur plusieurs saisons. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comment parler du trafic de drogues et des problématiques qui l'entourent en une seule saison ? C'est évolutif, Ourika a vocation de parler d'autres territoires, d'autres drogues, d'autres trafics, d'autres problématiques. Et on y a déjà pensé avec Marine [Francou, la directrice de collection, ndlr]."

Ancien policier, Clément Godart a également expliqué s'est inspiré de plusieurs séries mythiques qui se sont déroulées sur le long terme.

"Si tu regardes uniquement la première saison de The Wire, tu ne peux pas comprendre le personnage de McNulty ; tout comme Breaking Bad, Walter White, tu ne le comprends pas si tu regardes que la saison 1, et pour Ourika, c'est pareil, tu ne comprends pas entièrement William s'il n'y a qu'une saison."

Lors de la présentation d'"Ourika" en avant-première à Lille, Marine Francou, la directrice de collection a aussi évoqué le fait que la série a été pensé sur le long terme.

"Le pitch est très simple, c'est l'ascension parallèle d'un flic et d'un voyou et ils sont très jeunes. On les a pris très jeunes. Et c'est comme ça qu'on a construit effectivement les dernières séquences de la saison 1 pour montrer que ce n'est que le début. En fait, on a ouvert le bal avec ces sept premiers épisodes."