Booba : "Ourika" s’offre une nouvelle bande-annonce et une date de sortie

La série très attendue du Duc sortira ce mois-ci sur Prime Video.

Il ne fait déjà pas de doute qu'"Ourika", la série pensée, proposée et écrite en partie par Booba sera un succès. Et alors que la pression était déjà bien forte, une nouvelle bande-annonce vient d'être publiée mais, plus important encore, avec une date de sortie ! "Ourika" sera donc disponible sur Prime Video dès le 28 mars prochain. Et franchement, sans faire les groupies, on a quand même hâte de voir ça, surtout que le Duc est aussi au casting et qu'on ne l'a que très peu vu faire l'acteur.