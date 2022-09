Validé : une saison 3 annoncée ?

Il semblerait que la série Validé connaisse une suite, sur les réseaux Canal + vient de teaser une saison 3...

C'est le retour de "Validé" ! La série évènement qui a fait un carton racontant l'histoire de rappeurs et rappeuses en évolution qui découvrent les rouages difficiles de l'industrie de la musique annonce son grand retour. Dans un post sur les réseaux sociaux de la série, une vidéo a été postée mettant en scène Franck Gastambide (le réalisateur de la série) dans les locaux de Canal+, marchant dans des couloirs avec une femme qui lui présente une salle à son effigie, puis on les voit quitter cette même pièce en fermant la porte et surprise, il y est écrit "Validé : La Série Saison 3".

Ce n'est pas encore tout à fait officiel mais il semble quand même probable qu'il y aura bien un troisième volet de la série à succès. "Validé" a marqué les esprits dès la première saison, où on découvrait (pour ceux qui ne le connaissaient pas) l'artiste Hatik, ou "Apache" dans la série. C'était aussi la première fois qu'une série représentant le rap ait autant de place médiatiquement alors que c'est en général un monde largement sous-représenté au cinéma ou dans les séries et encore mois à la télévision.

La deuxième saison avait fait découvrir au grand public la rappeuse Laeti et ce fut un gros challenge pour l'équipe de production que de prendre une femme comme personnage principal, surtout dans un domaine très masculin comme le rap.

Sans spoiler, la saison 2 s'est également finie en créant un doute pour la suite, on attend donc le retour de "Validé" en force. La question qui semble revenir le plus concerne le personnage principal : qui est-il ? Les noms fusent, les rumeurs également donc personne ne se prononce réellement pour le moment mais une chose est sûre : les fans attendant la suite avec impatience !