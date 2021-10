Validé continue de battre des records !

Le succès de la série continue de grandir.

Lorsqu'on a commencé à savoir que Franck Gastambide était en train de travailler sur une série autour du monde du rap en France, personne ne s'attendait à un tel phénomène. Pourtant, dès les premiers jours de la sortie de la saison 1 en 2020, les gens s'étaient rués sur la série, d'autant que tout le monde était alors confiné et n'avait rien d'autre à faire. On se demandait si la série allait pouvoir renouveler son succès en 2021, et devinez quoi ? La saison 2 de "Validé" marche presque encore mieux que la première.

On peut même parler de records et de chiffres complètement fous, du jamais vu en France. Disponible depuis le 11 octobre, cette deuxième saison qui nous raconte l'histoire de Sara est même en train de marcher tellement bien que la série a été vendue à HBO Max. En seulement 6 jours d'exploitation, la saison 2 en est déjà à plus de dix millions de visionnages. C'est totalement hallucinant pour Canal + et c'est même plu que les chiffres de la première saison (qui est depuis montée à 40 millions tout de même).

10 millions de streams pour la saison 2 de #Validé en 6 jours ! Record absolu pour @Canalplus, deux fois plus que la saison 1 au même moment. La Saison 1 atteint les 40 millions de visionnages, soit un total de 50 millions sur #Validé pour la France #seriedetouslesrecords pic.twitter.com/ekvBuuDT36 — Maxime Saada (@maxsaada) October 16, 2021

Plus qu'un succès, "Validé" est le hit du moment, et des discussions enflammées ont lieu autour de la série, pour la critiquer ou l'encenser. Pour l'occasion, on a même eu droit à des tweets de Maxime Saada, haut responsable chez Canal +, qui semble encore étonné du succès de la série de Franck Gastambide. Chez les médias spécialisés, les gens sont eux moins étonnés : la demande du public en termes de fictions autour de l'univers du rap est énorme. Il se pourrait bien qu'on finisse par avoir plusieurs séries sur le sujet, vu le succès de "Validé".