Franck Gastambide dévoile enfin la date de sortie de la saison de "Validé" !

La saison 2 de "Validé" la série a enfin une date de sortie !

Il y a un an et demi la saison 1 de la série de Canal+, "Validé", rencontrait un succès énorme. Aujourd'hui, après des mois d'attente, Franck Gastambide, le réalisateur du programme a enfin annoncé la date de la suite. Ainsi, on apprend sur Twitter, qu'on pourra découvrir la saison 2 dès le 11 octobre. Les fans vont devoir s'accrocher, il y aura du changement !

Sans grande surprise, Hatik qui jouait le rôle d'Apash), n'est pas présent sur cette saison 2 puisqu'il a été assassiné à la fin du dernier épisode de la saison 1. Ses potes, William, Brahim (interprété par Brahim Bouhlel condamné à 8 mois de prison ferme au Maroc), vont évidemment vouloir lui rendre hommage. Ils vont monter un label, Apash Music, sur lequel Laeti (jouée par Laetitia Kerfa), sera la toute première à signer. Elle sera par la même occasion, un des rôles principaux de cette saison 2.

Le 11 Octobre pic.twitter.com/lTmVXanANr — Franck Gastambide (@FGastambide) September 21, 2021

Mais surtout, ce qui a fait la force de "Validé", c'est qu'elle a été validée justement par le rap game français. Dans la première saison, on retrouvait Sam's et Bosh au casting mais aussi des guests de choix comme Kool Shen, Busta Flex, Ninho et d'autres. La saison 2 a poussé le curseur un peu plus loin et la liste des rappeurs invités est longue comme le bras. On sait déjà que Alonzo, YL, Kofs, Rohff, Sniper, Aketo, Tunisiano, Soolking, et d’autres personnalités du rap game français seront présents mais on peut aussi certainement s'attendre à d'autres surprises ! On a hâte !

Pour les retardataires, voilà la bande annonce de la saison 2, sortie il y a quelques jours...