50 Cent trolle Kanye West

Attention Fifty, votre dernier "clash" ne s'est pas bien terminé pour toi !

Si vous êtes un suiveur assidu du rap US, vous vous rappelez probablement de la fin des années 2000, un moment important avec un gangsta rap New-Yorkais un peu en déclin. 50 Cent était un peu le chef de file du mouvement à ce moment là et il perdait petit à petit en influence. Ne voulant pas y croire, il a lancé un battle de ventes avec Kanye West, au moment où ce dernier sortait "Graduation", le même jour où 50 Cent sortait "Curtis". Un battle remporté par Kanye, et depuis, on sent qu'une certaine rivalité est toujours présente.

On le voit notamment à la rapidité dont 50 Cent fait preuve pour troller son collègue Kanye, dès que l'occasion se présente. Il faut dire que cette fois-ci, l'occasion était belle : un post assez troublant circule sur le net, dans lequel on voit Kanye West dire : "Kim a vraiment une énorme diarrhée. Genre, bien plus qu'une personne normale ne devrait avoir". Forcément, le new-yorkais a interpellé son collègue Yeezy en lui demandant : "Qu'est ce qui t'a fait faire ça encore... De l'alcool nan? Ce gars est sous Branson !", en faisant référence à sa marque de Cognac (qu'il mentionne dans chaque post Insta, le forceur...).

Mais Kanye West a répondu rapidement, en disant "je n'ai pas écrit ça frère". En effet, Yeezy avait pris la parole dans la journée pour expliquer qu'il n'avait pas poster ce message sur la diarrhée de son ex-femme. Mais il est possible que le mal soit déjà fait... En même temps, c'est vrai que les messages sont troublants et ressemblent pas mal au style de Kanye quand il vrille sur les réseaux...