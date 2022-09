50 Cent fait preuve de reconnaissance envers Eminem

Sans lui, Fifty ne serait sûrement jamais venu au Superbowl.

Toujours très heureux d'avoir remporté trois Emmy Awards il y a quelques jours, 50 Cent a cette fois tenu à remercier Eminem de l'avoir invité à performer au Superbowl. Un acte de reconnaissance qui fera sûrement très plaisir à notre Slim Shady.

Le week-end dernier, 50 Cent, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige, Eminem et Kendrick Lamar étaient tous les cinq honorés de trois Emmy Awards pour leur show de la mi-temps au Superbowl. Une récompense qui fait visiblement très plaisir à Fifty, puisqu'il ne parle que de ça depuis. Jusque maintenant, c'était plutôt pour narguer son meilleur ennemi The Game, mais cette fois, c'est un message plus positif qu'il a partagé sur ses réseaux.

En effet, 50 Cent a repartagé sur sa page Instagram une publication annonçant la victoire du show aux Emmy Awards. Et en description, il a tenu à remercier Eminem, sans qui il ne serait probablement jamais monté sur scène puisqu'il n'était à la base pas du tout prévu par l'organisation.

"Il ne voulait pas faire le show sans moi, c'est mon gars !"

Eminem aurait insisté pour que Fifty soit de la partie avec eux, allant même jusqu'à dire qu'il ne ferait pas le show sans lui. Et il a bien fait, puisque la participation de 50 Cent a elle aussi bien marqué les esprits et rendue toute la performance encore plus historique. C'est en tout cas un acte de loyauté de la part d'Eminem qui fait plaisir à voir et que 50 Cent tenait une nouvelle fois à souligner ! Une rareté dans le rap game !