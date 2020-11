Daömey x Che Guevara : une collaboration inédite au goût de révolution

Découvrez la collection capsule de la marque et label Daömey.

Une nouvelle ère est en marche.

Une ère au goût de révolution, promesse de changements et de prise de conscience. 2020, à l'instar de Daömey se veut marquant et pour se faire, la marque a décidé elle aussi de créer l'inattendu. Toujours dans un esprit de révolte, Daömey lance une collaboration inédite mêlant la figure la plus emblématique de la révolution : Che Guevara.

Daömey a donc décidé d'élever le streetwear à un autre niveau et de créer des pièces signatures plus que de simples vêtements. Véritable symbole de liberté, cette collection capsule représente beaucoup plus qu'une ligne d'habits, elle a pour portée d'unifier, de rassembler ceux qui partagent les mêmes valeurs de Daö et du Che.

Ce mouvement, à la lisière du fashion et de l'engagé est né d'une idée : combattre les injustices et encourager les gens dans leurs efforts à rendre le monde meilleur.

Pour cette association inédite, Daömey a décidé de mettre en avant l'iconique portrait du Che capturé par Alberto Díaz Gutiérrez. Associant à la fois les codes du streetwear et ce fameux cliché, la marque joue à la fois sur les imprimés et les couleurs pour un rendu très visuel. Le shooting de la capsule, signé Rémy Bourdeau, nous plonge dans la vision Daömey, où mode urbaine et révolution ne font qu'un.

En ce qui concerne le drop de la collection, nous en serons plus prochainement ! Attention, qui dit capsule, dit série limitée ! On vous tient au courant pour la date de lancement.