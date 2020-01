Rihanna dévoile la collection Savage X Fenty spéciale Saint-Valentin !

Nouvelle année signifie nouvelle collection de la ligne de lingerie Savage X Fenty de Rihanna . Annoncée le jour du Nouvel An, la nouvelle édition est une collaboration avec le créateur de mode Adam Selman axée sur la Saint-Valentin et des sorties supplémentaires seront disponible au début du printemps.

"Je voulais faire quelque chose qui était encore dans l'esprit de Savage X Fenty, mais leur offrir qu'ils n'avaient pas encore", a déclaré Selman à InStyle. Riri, très active en tant que CEO, en oublierai même sa musique, et ça, les fans de la barbadienne n’ont pas hésité à le notifier.

Effectivement, les Navys ont exprimé leur mécontentement après que la chanteuse n'ait pas sorti son nouvel album à la fin de 2019. Badgalriri avait précédemment révélé que son 9e album "R9" sortirait avant le début de 2020.

Il y a quelques jours, la chanteuse de 31 ans s'est rendue sur son Instagram pour troller ses fans, affirmant qu'elle refusait de sortir son album. La vidéo montre un chien mignon qui saute avec enthousiasme dans une boîte en carton, sur la chanson emblématique de House of Pain "Jump Around". Elle l'a légendé : "Mise à jour : en train d'écouter R9 toute seule et de refuser de le sortir".

Les fans se sont rapidement rendus sur les réseaux sociaux pour partager leur déception que la chanteuse n’ait pas sorti son album très attendu le soir du Nouvel An.

Un Twittos a écrit : "Nous avons attendu une année entière, pendant 365 jours pour RIEN, pas même un extrait ou une annonce. Elle nous a menti et a trompé nos cœurs... Rihanna mérite la prison".

Espérons que "R9" sortira cette année, pendant ce temps-là, Rihanna continue dans son ascension fulgurante en tant que femme d’affaire aguerrie.