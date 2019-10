Romeo Elvis collaborera finalement avec Lacoste !

Mieux vaut tard que jamais, pour Lacoste et Romeo Elvis, qui vont enfin bosser ensemble.

C'est la fin d'une sorte de running gag dans notre rap game francophone : Romeo Elvis et Lacoste vont enfin collaborer. Enfin, car ça fait maintenant quelques temps que l'artiste faisait des appels du pied à la marque, qui refusait catégoriquement de travailler avec l'artiste, pour une raison parfaitement identifiée : il fait du rap. Un motif qui ne pouvait pas tenir bien longtemps après les deux collections Lacoste x Moha La Squale, rappeur lui aussi.

Romeo Elvis, fan inconditionnel de la marque, semblait donc s'être résigné, quand finalement... Lacoste se décide enfin à lui ouvrir ses portes, et voilà qui doit faire plaisir à l'artiste, lui qui est de manière quasi-systématique affublé d'une sape au logo crocodile. C'est le rappeur qui a officialisé lui-même la bonne nouvelle sur son compte Instagram, en postant deux photos, avec en légende, un trait d'humour, une habitude chez lui. "Égérie Collection Printemps 2020 pour Lacoste (pour de vrai). Prochaine étape, Michel Drucker (j'avais personne pour prendre la photo miskine)".

En plus de l'annonce officielle,on a donc également une date, celle du printemps 2020. On va donc avoir droit à de nouvelles pièces stylisées d'ici peu, après le succès éclair de la collection Moha x Lacoste, sold out en quelques instants. Et vu le succès de ces "featurings vestimentaires", on imagine que la marque est loin de s'arrêter là ! Commencez vous aussi à faire votre liste de rappeurs que vous voudriez voir bosser avec Lacoste, faites monter ça sur les réseaux sociaux, et ça pourrait bien arriver !