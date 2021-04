Caballero : découvrez la tracklist de "OSO"

Le bruxellois va sortir son nouvel album solo.

C'est le début d'une nouvelle époque pour Caballero, celle qui vient après plus de 4 ans de longue et fructueuse collaboration avec son grand pote JeanJass. Après avoir fait des tournées dans l'Europe entière en duo, des émissions très fumeuses sur Youtube dont la dernière en date est un vrai classique, les deux camarades vont prendre des chemins musicaux séparés. Aucun beef, les deux rappeurs s'entendent encore très bien, mais ils ont envie de sortir des projets solo. Celui de Caballero, "OSO", arrive bientôt.

En effet, l'album est prévu pour sortir le 16 avril et l'artiste a choisi de nous en dévoiler la tracklist, avec les featurings. 19 titres au total, Caba nous prépare donc un projet assez conséquent, lui qui a toujours été un vrai kickeur. Pour les invités, on a très peu de noms, mais triés sur le volet puisqu'on aura droit à une collaboration avec PLK et une autre avec Luv Resval, après son apparition dans la saison 3 de "High & Fines Herbes". On sent que le bruxellois a des choses à dire pour son grand retour en solo.

Car oui, Caballero avait déjà bien commencé à se faire connaître avant la formation du duo avec JeanJass, même si c'était dans un milieu alors assez confidentiel. Le duo aura participé à l'explosion de la scène rap belge, aux côtés de Damso, Hamza ou Roméo Elvis. On espère en tout cas pour Caba que tout se passera aussi bien en solo, mais vu les extraits déjà dispo comme "Polaire" par exemple, on ne se fait aucun soucis pour lui.

Tracklist de OSO