Sadek : découvrez le tracklisting de "Aimons-bous vivants"

Il y a du lourd au programme !

Sadek l'a d'ores et déjà annoncé : "Aimons-nous vivants", son album attendu pour le 9 avril prochain sera son meilleur projet. Il faut dire que le rappeur de Neuilly-Plaisance n'a pas fait dans la demi-mesure en ce qui concerne le tracklisting de cet opus et la qualité (et la quantité des invités) puisqu'on y retrouve SCH et Ninho qui formeront un trio de choc avec Sadek, mais on retrouver aussi un autre trio magique lorsqu'il partagera le micro avec Fianso et Heuss L'enfoiré. On note aussi la présence de Vald, Kalash Criminel, Rimkus, Lacrim, Beezy, Les So, Oussou. Da Uzi et Leto seront aussi présents mais sur l'un des deux bonus track. La surprise vient surtout de la participation d'Ali (ex-Lunatic) au titre "Guérison".

Le tracklisting complet d'"Aimons-nous vivants" :