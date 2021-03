SCH bientôt des feats avec Angèle et Shay ?

Le S a des idées pour la suite.

Alors que SCH est toujours sous le feu de l'actualité avec le succès de "Jvlivs 2", il est bien sûr en pleine promotion de cet album exceptionnel. Et récemment, alors qu'il a multiplié les feats de qualité au point de parfois plier les artistes qui l'avaient invité, il a été interrogé sur ceux avec qui lui aimerait travailler à l'avenir. Sur "Jvlivs 2", il a collaboré avec son ami Jul, le Rat Luciano et plus étonnant avec Freeze Corleone. Mais c'est surtout en 2020 qu'il a été omniprésent, s'invitant sur certains des plus gros succès de l'année.

Evidemment, "Jvlivs 2" est un projet qui se prêtent peu aux featurings puisque c'est finalement quelque chose d'assez personnel et d'assez construit dans lequel il est difficile de faire rentrer quelqu'un avec un autre univers que celui de son auteur. Mais pour la suite, le Marseillais a quand même des idées sur ce qu'il aimerait bien faire. Si on sait que son duo avec Julien Doré a été enregistré et qu'il devrait figurer sur un des prochains projets du chanteur de variété, le S a d'autres idées. Dans une émission de radio, il a ainsi indiqué qu'il travaillerait bien avec Angèle et Shay, entre autres.

"Je n'ai pas vraiment d'idée précise. J'aime beaucoup Angèle. Il y a Shay aussi qui a un gros délire. Poupie a une voix formidable, il faut voir. Meryl est incroyable, c'est un monstre en studio, elle est impressionnante."

On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait pour SCH mais s'il arrivait à réaliser ne serait-ce qu'un ou deux featurings avec les noms qu'il a annoncé, ça aurait quand même de la gueule !