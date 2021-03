Djadja et Dinaz sont-ils sous-estimés ?

Leurs chiffres sont exceptionnels !

Forcément, on a beaucoup parlé de SCH et des chiffres faramineux de "Jvlivs 2" et à juste titre tant le Marseillais a fait exploser les compteurs. Parce qu'ils font moins de promotion et qu'ils sont beaucoup plus discrets, on se penche moins sur le cas de Djadja et Dinaz qui possèdent pourtant une base fan fidèle qui leur permettent de faire des chiffres que ne l'on ne soupçonne pas forcément tant cela se fait dans la discrétion. Et pourtant, le duo du 77 n'a pas rougir de ses résultats comme le prouve ceux de leur dernier album "Spleen".

Leur titre "A coeur ouvert" se classe 14e dans le classement des singles Spotify. Et les autres morceaux de leur dernier opus prennent aussi de bonnes places dans ce top. "Plein les poches" est par exemple à la 21e position "Moi-même" est 31e tandis que "La cage et la clé" est 32e. Et quasiment tout le reste de l'album prend place avant la 50e position. Evidemment, ce n'est pas le raz-de-marée de SCH et "Jvlivs 2" mais c'est suffisamment significatif pour qu'on s'y arrête. Et ça, ce n'est que sur Spotify et lundi 29 mars mais à la sortie de l'album, les rappeurs du 77 ont fait bien mieux comme le prouve cette capture d'écran partagée par un twittos.