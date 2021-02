Leto, Jul, Sch et Freeze Corleone ont fait le plus de feat en 2020

L'année 2020 a été riche en collaborations.

Si on remonte quelques années en arrière dans l'histoire de notre rap français, on peut s'apercevoir qu'à l'époque on avait moins de collaborations. Les rappeurs se rassemblaient par département, par quartier ou équipe et sortaient rarement de leur zone de confort, ce qui fait qu'un featuring inattendu faisait beaucoup plus de bruit. En 2020, c'est devenu monnaie courante : un rappeur en invite un autre sur son projet, et ce dernier va le ré-inviter sur son projet à lui par exemple. A ce petit jeu, certains rappeurs FR ont été particulièrement productifs en 2020.

Classement 2020 des artistes ayant été invité par le plus d'artistes



1️⃣ @Leto_PSOTHUG invité par 27 artistes

2️⃣ @freezecorleone invité par 19 artistes

3️⃣ @jul invité par 17 artistes

4️⃣ @Sch_Mathafack invité par 16 artistes — Rapsodie (@_rapsodie_) February 10, 2021

Le compte Twitter Rapsodie a compilé l'ensemble des featurings sortis dans le rap game français l'année passée et en a retiré deux classements : celui des rappeurs ayant invité le plus de monde, et celui des rappeurs qui ont été invité le plus de fois. C'est le remuant Leto qui a été invité par le plus de gens en 2020, lui qui a sorti énormément de morceaux dans l'année. Le rappeur du 17ème a été invité par 27 artistes, dont Dinos, Zola, Lacrim, Guizmo, Gims et bien d'autres. Freeze Corleone le suit d'assez prêt avec 19 morceaux, dont des feats avec Kaaris, Gazo, Zesau, Koba la D. Jul est troisième avec 17 invitations et SCH est quatrième avec 16.

Classement 2020 des artistes ayant invité le plus d'artistes en featuting



1️⃣ @jul avec 60 invitations

2️⃣ @caballerobxl et @JeanJass avec 21 invitations

3️⃣ @Anticipateurs avec 19 invitations

4️⃣ @Matou_SUIVRE avec 18 invitations pic.twitter.com/irIXNia2m9 — Rapsodie (@_rapsodie_) February 10, 2021

Au classement des rappeurs qui ont invité le plus de gens, par contre, c'est Jul qui trône au top du classement et de très loin, notamment grâce à son album commun "13'Organisé" avec tout Marseille. Derrière on retrouve les belges Caballero et JeanJass avec 21 invitations lancées, notamment via leur projet "High & FIne Herbes", dans lequel on retrouve Youv Dee, Alkpote, Oxmo Puccino, Chilla, Rim'k, Isha, Lomepal et bien d'autres. Cette année 2020 a été très productive au niveau des feats, avec de la qualité, et on espère qu'il en sera de même en 2021 !